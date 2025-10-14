17ª Feira de Adoção oferece mais de 280 cães e gatos neste sábado

Cães filhotes e adultos poderão ser adotados na feirinha que será realizada pelo Canil e Gatil Municipal - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal de São Carlos promove neste sábado, dia 18 de outubro, das 9h às 14h, a 17ª Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento será realizado no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Vicinal Washington José Pêra, nº 3.800, na região da Água Fria.

Atualmente, o local abriga 281 animais, sendo 152 cães adultos, 4 filhotes e 125 gatos, todos castrados, vacinados, vermifugados e com microchip de identificação. O objetivo da ação é incentivar a adoção responsável e proporcionar aos animais a chance de encontrar um novo lar com carinho, segurança e afeto.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço.

Somente em 2025, 399 pets já encontraram famílias por meio das feiras realizadas pela Prefeitura, um reflexo do sucesso e impacto positivo das ações voltadas ao bem-estar animal no município.

Serviço:

17ª Feira de Adoção de Cães e Gatos

Sábado, 18 de outubro das 9h às 14h

Estrada Vicinal Washington José Pêra, nº 3.800 – Água Fria

