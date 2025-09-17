(16) 99963-6036
quarta, 17 de setembro de 2025
Pet animais

15º Feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado no Canil

17 Set 2025
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal convida a população para a 15ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, que será realizada no próximo sábado, 20 de setembro, das 9h às 16h. O evento ocorrerá no Canil e Gatil Municipal, situado na Estrada Washington José Pêra, 3.800, no bairro Água Fria.

A iniciativa visa encontrar lares permanentes para os 288 animais que atualmente residem no local, sendo 168 cães (8 deles filhotes) e 120 gatos. Todos os animais disponíveis para adoção estão com a saúde em dia, castrados, vacinados e vermifugados, além de possuírem microchip de identificação, garantindo segurança e rastreabilidade.

O evento reforça a importância da adoção responsável como um compromisso de longo prazo. Uma equipe técnica estará presente para orientar os interessados sobre os cuidados necessários e auxiliar na escolha de um pet que se adapte ao estilo de vida de cada família.

Para a adoção, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar um documento com foto e um comprovante de endereço.

