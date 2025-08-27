13ª Feira de Adoção Pet acontece no Canil Municipal neste sábado

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal realiza no próximo sábado (30), das 9h às 16h, a 13ª Feira de Adoção de Cães e Gatos do ano, no Canil Municipal.

Atualmente, a unidade abriga 292 animais: 163 cães — sendo 11 filhotes — e 118 gatos. Todos os pets disponíveis para adoção estão castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip, garantindo mais segurança em casos de perda ou abandono.

Conscientização e responsabilidade

A iniciativa tem como objetivo não apenas encontrar novos lares, mas também reforçar a importância da adoção responsável. Adotar significa assumir um compromisso de longo prazo: oferecer alimentação adequada, acompanhamento veterinário, espaço seguro, carinho e atenção diária.

“É fundamental que o tutor esteja preparado para as responsabilidades. Cães e gatos podem viver de 12 a 18 anos, dependendo do porte e das condições de saúde”, destacou a equipe organizadora.

Como adotar

Para levar um pet para casa, é necessário:

Ter 18 anos ou mais;

Apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

Durante o evento, uma equipe técnica estará à disposição para orientar os interessados, auxiliando na escolha do animal que mais se adapta ao perfil e à rotina da família.

Adoções em 2025

De janeiro até agora, 319 animais já foram adotados por meio das feiras. No entanto, diariamente novos cães e gatos são resgatados e levados ao canil.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, Água Fria.

