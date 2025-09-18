(16) 99963-6036
12ª edição da Cãominhada acontece neste domingo na rua Larga

18 Set 2025 - 12h46Por Jessica Carvalho R.
A já tradicional Cãominhada da Rua Larga chega à sua 12ª edição neste domingo (21), a partir das 9h, com saída em frente à Padaria Laoa. O evento faz parte do Circuito Cãominhada 2025, iniciativa que ampliou o passeio para diversos bairros de São Carlos.

Desde 2017, a Cãominhada reúne tutores e seus animais de estimação para momentos de lazer, socialização e conscientização. Com o sucesso da Rua Larga, o modelo foi levado também à Rua das Torres e a regiões como Tangará/Douradinho, Kartódromo, Vila São José e Castelo Branco, sempre atraindo grande participação da comunidade.

Além do passeio, a programação inclui o tradicional sorteio de brindes para os tutores e seus pets, ofertados pelo comércio local. O evento também tem caráter solidário: os organizadores incentivam os participantes a doarem ração, que será destinada a ONGs e protetores independentes de animais da cidade.

“A Cãominhada é mais do que um passeio. É um momento de encontro, troca de experiências e, principalmente, de solidariedade em prol da causa animal”, destacam os organizadores.

Serviço

Evento: 12ª Cãominhada da Rua Larga

Data: Domingo, 21 de setembro

Horário: A partir das 9h

Local: Saída em frente à Padaria Laoa

Atividade solidária: Arrecadação de ração para ONGs e protetores independentes

