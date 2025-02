Vereador Bruno Zancheta cobra instalação de iluminação pública em mais de 1000 pontos em São Carlos

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) tem recebido diversas queixas de moradores de São Carlos sobre a falta de iluminação em diversos pontos da cidade. De acordo com o levantamento feito pelo parlamentar, há mais de 1000 locais sem iluminação pública, o que gera riscos para a segurança de quem transita por essas regiões, especialmente no período noturno.

Entre os locais mais críticos estão um trecho da Avenida Bela Cintra, no Distrito de Água Vermelha, a Estrada Vereador Paraná, a Estrada Municipal Chico Domingos, a Rua Vereador José Mariutti Seppe, no Bairro Jardim Cardinalli, o Recanto do Jequitibá, a estrada que dá acesso ao Recanto dos Pássaros e a continuação da Avenida Trabalhador São-Carlense no Bairro Parque Arnold Schimidt.

“É fundamental que a segurança dos munícipes seja preservada. Com a falta de iluminação, corremos o risco de acidentes e outros problemas que podem afetar a integridade das pessoas que transitam nessas áreas. A instalação de iluminação pública é uma medida simples, mas essencial para garantir a segurança de todos”, destacou o vereador Bruno Zancheta.

O vereador enviou um ofício a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) cobrando uma solução dessa demanda, a fim de garantir um ambiente mais seguro e iluminado para todos os moradores e frequentadores das regiões afetadas. O pedido foi formalizado com a expectativa de que a instalação da iluminação pública ocorra o mais rápido possível, atendendo a uma necessidade urgente da população.

