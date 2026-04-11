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sábado, 11 de abril de 2026
Despedida

Velório e sepultamento de Douglas Peccin acontecem neste sábado em São Carlos

11 Abr 2026 - 13h17Por Da redação
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Velório e sepultamento de Douglas Peccin acontecem neste sábado em São Carlos -

Familiares e amigos se despedem neste sábado (11) do empresário Douglas Moraes Peccin, 36, em São Carlos.

O velório, seguido de missa exequial, será realizado às 15h na Paróquia São Nicolau de Flue. Em seguida, o sepultamento está marcado para as 16h30 no Cemitério Jardim da Paz.

A cerimônia deve reunir familiares, amigos e membros da comunidade local, que prestam as últimas homenagens ao empresário, bastante conhecido na cidade.

Douglas morreu em um acidente automobilístico na manhã desta sexta-feira em uma estrada no estado de Goiás. Ele era proprietário da empresa MP Agro.

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