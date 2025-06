terezinha -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Bebê Yukii Chinen Paladino , na cidade de SãoCarlos/SP no dia 11/06/2025, nascido no dia 04/06/2025, com 7 dias de vida.

O inicio do velório está previsto para o dia 12/05/2025 às 13:00 hs.

Deixa seus pais ,Renan,Catarina, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 12/06/2025 às 14:00hs, saindo do velório Municipal de Ibaté, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP

Leia Também