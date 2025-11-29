Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr.Pedro Donizetti Camargo,na cidade de São Carlos-SP no dia 28/11/2025, nascido no dia 26/06/1969 aos 56 anos. O inicio do velório está marcado as 12:30 no dia 29/11/2025 no velório Memorial Jardim da Paz de São Carlos/SP.

Era casado com Alessandra Pereira Diniz Rosa.

Deixa seus filhos Ana Paula, Bruno, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 29/11/2025 às 16:30hs, saindo do velório Memorial Jardim Paz de São Carlos/SP, para o Cemitério Memorial Jardim da Paz de São Carlos/SP.

