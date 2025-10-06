(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Obituário

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

06 Out 2025 - 06h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr,Marcos Roberto Floriano ,  na cidade de Ibaté-SP no dia 05/10/2025, nascido no dia 18/10/1968 aos 56 anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 06/10/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com Sra. Maria de Fátima Bonifácio.

Deixa seus filhos ,Maria stefanny , Michael Bonifácio, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 06/10/2025 às 14:00hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

Leia Também

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h00 - 06 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário08h50 - 06 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h11 - 06 Out 2025

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia
Segurança12h15 - 05 Out 2025

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa
Obituário10h36 - 05 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

Últimas Notícias