Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr,Marcos Roberto Floriano , na cidade de Ibaté-SP no dia 05/10/2025, nascido no dia 18/10/1968 aos 56 anos. O inicio do velório está previsto as 10:00 no dia 06/10/2025 velório municipal de Ibaté/SP.
Era casado com Sra. Maria de Fátima Bonifácio.
Deixa seus filhos ,Maria stefanny , Michael Bonifácio, demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 06/10/2025 às 14:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.