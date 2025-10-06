(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Obituário

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

06 Out 2025 - 06h11Por Da redação
Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Cicera  Cabral na cidade de São Carlos-SP/ no dia 05/10/2025, nascida no dia 21/02/1953 aos 72 anos. O inicio do velório está marcado as 08:30 no dia 06/10/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era divorciada,deixa seu filhos  Carlos, Mauro,José Paulo ,Márcia, Leonilda ,Alex demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 06/10/2025 às 10:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

