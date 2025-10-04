(16) 99963-6036
sábado, 04 de outubro de 2025
Obituário

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

04 Out 2025 - 06h48Por Da redação
Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr,Nadir Siqueira ,  na cidade de São Carlos-SP/ no dia 03/10/2025, nascido no dia 21/04/1970 aos 55 anos. O inicio do velório está previsto as 13:00 no dia 04/10/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com Sra. Cássia Aparecida correia Pinto Siqueira.

Deixa seus filhos ,Kaique, Kaysa, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 04/10/2025 às 17:00hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

