Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr,Nadir Siqueira , na cidade de São Carlos-SP/ no dia 03/10/2025, nascido no dia 21/04/1970 aos 55 anos. O inicio do velório está previsto as 13:00 no dia 04/10/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com Sra. Cássia Aparecida correia Pinto Siqueira.

Deixa seus filhos ,Kaique, Kaysa, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 04/10/2025 às 17:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

Leia Também