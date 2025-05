Sindicato dos Metalúrgicos lamenta o falecimento de colaboradora da Electrolux

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, em conjunto com o CSE da Electrolux – planta São Carlos, manifestou profundo pesar pelo falecimento de Marta Pereira Teixeira, metalúrgica da empresa, ocorrido no último domingo, 11 de maio, aos 56 anos.

Marta era colaboradora da Electrolux e deixa familiares, amigos e colegas de trabalho. "Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Que Deus conforte os corações de todos e todas que conviveram com Marta", declarou a direção do sindicato em nota oficial.

A cerimônia de despedida será realizada nesta segunda-feira, 12 de maio, das 11h30 às 15h30, no Velório Santa Cruz Memoriais, localizado na Avenida São Carlos, 918 – Centro. Em seguida, o cortejo seguirá para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, às 16h.

Leia Também