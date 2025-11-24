(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Obituário

Sindicato dos Metalúrgicos lamenta morte de trabalhador da Tecumseh

24 Nov 2025 - 13h02
Crédito: Arquivo pessoal

 

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do trabalhador da Tecumseh, Adilson Gonçalves, ocorrido no domingo (23/11). A entidade, por meio do manifestou solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho.

Segundo o comunicado, o sindicato expressa “extremo pesar” e deseja que todos os que conviviam com Adilson encontrem força e serenidade para enfrentar o momento difícil.

O velório acontece nesta segunda-feira (24/11), das 10h às 14h, na Santa Cruz Cerimoniais.

