Sindicato dos Metalúrgicos lamenta morte de trabalhador da Tecumseh

Crédito: Arquivo pessoal

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do trabalhador da Tecumseh, Adilson Gonçalves, ocorrido no domingo (23/11). A entidade, por meio do manifestou solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho.

Segundo o comunicado, o sindicato expressa “extremo pesar” e deseja que todos os que conviviam com Adilson encontrem força e serenidade para enfrentar o momento difícil.

O velório acontece nesta segunda-feira (24/11), das 10h às 14h, na Santa Cruz Cerimoniais.

