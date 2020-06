Sindicato dos Metalúrgicos divulga nota de pesar pelo falecimento de Divino Antonio da Silva

Crédito: Arquivo Pessoal

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté divulgou nota de pesar pelo falecimento de Divino Antonio da Silva que foi dirigente sindical entre 2010 e 2014. Segundo informações, ele sofreu um AVC nesta sexta-feira (5).

É com pesar que a Direção dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté lamenta o falecimento na data de hoje, do companheiro Divino Antonio da Silva. Como dirigente sindical integrou a Chapa CUT no mandato (2010-2014).

Nossa diretoria se solidariza a dor dos familiares e amigos.

Divino, presente!

