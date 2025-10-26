São Carlos se despede de Dr. Oscar Picchi Filho, o querido "Oscarzinho"

A cidade de São Carlos recebeu com grande pesar a notícia do falecimento do dentista Dr. Oscar Picchi Filho, carinhosamente conhecido como “Oscarzinho”. Funcionário público da Prefeitura Municipal, dedicou anos de sua vida ao atendimento odontológico, sempre com ética, profissionalismo e atenção especial às pessoas que passavam por suas mãos.

Além da reconhecida atuação na saúde pública, Oscarzinho era apaixonado pela bocha. Praticava o esporte com entusiasmo e chegou a ocupar cargos de destaque, como dirigente da Liga Sãocarlense de Bocha e integrante da seleção municipal, representando São Carlos com orgulho, espírito esportivo e amizade.

Querido por colegas e pacientes, Oscarzinho colecionava amizades e era lembrado pela alegria constante e pela disposição em ajudar. Sua trajetória deixa um legado marcado pelo companheirismo, pela dedicação ao serviço público e pelo amor à cidade que escolheu servir.

