(16) 99963-6036
domingo, 26 de outubro de 2025
Obituário

São Carlos se despede de Dr. Oscar Picchi Filho, o querido "Oscarzinho"

26 Out 2025 - 12h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos se despede de Dr. Oscar Picchi Filho, o querido "Oscarzinho" -

A cidade de São Carlos recebeu com grande pesar a notícia do falecimento do dentista Dr. Oscar Picchi Filho, carinhosamente conhecido como “Oscarzinho”. Funcionário público da Prefeitura Municipal, dedicou anos de sua vida ao atendimento odontológico, sempre com ética, profissionalismo e atenção especial às pessoas que passavam por suas mãos.

Além da reconhecida atuação na saúde pública, Oscarzinho era apaixonado pela bocha. Praticava o esporte com entusiasmo e chegou a ocupar cargos de destaque, como dirigente da Liga Sãocarlense de Bocha e integrante da seleção municipal, representando São Carlos com orgulho, espírito esportivo e amizade.

Querido por colegas e pacientes, Oscarzinho colecionava amizades e era lembrado pela alegria constante e pela disposição em ajudar. Sua trajetória deixa um legado marcado pelo companheirismo, pela dedicação ao serviço público e pelo amor à cidade que escolheu servir.

Leia Também

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário12h45 - 26 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário07h01 - 26 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h23 - 25 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário05h58 - 25 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa convite de missa de 7&ordm; dia
Obituário16h00 - 24 Out 2025

Nova Funerária informa convite de missa de 7º dia

Últimas Notícias