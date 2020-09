São Carlos perde Romeu Contiero, ícone do rádio

O radialista Romeu Contiero, 80 anos, perdeu a sua batalha pessoal com o câncer, com quem lutava há anos. No início da noite desta quinta-feira, 3, morreu na Santa Casa de São Carlos, onde estava internado há dias. Contiero apresentava aos finais de semana, o Paisagem Sertaneja na Rádio São Carlos.

No dia 19 de maio de 1940, Contiero nasceu na Fazenda Santa Mariazinha, na zona rural de São Carlos. Filho de Agostinho Pasquale Contiero e Antonieta Santinon Contiero, se mudou com a família para São Carlos. Na época, tina 10 anos e seguiu com os estudos.

Em 1953, com 13 anos, iniciou as atividades no rádio, ao auxiliar Gisto Rossi na Rádio São Carlos. Logo depois, ainda adolescente, como locutor, fez a primeira edição do Paisagem Sertaneja e permaneceu como responsável até 2020. Com a pandemia da Covid-19, obedecendo os protocolos de segurança e por pertencer ao grupo de risco, ficou em isolamento e se afastou das “ondas do rádio”.

