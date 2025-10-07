(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Luto

Santa Casa lamenta o falecimento do técnico de gesso Marcelo Tomaz

07 Out 2025
Santa Casa lamenta o falecimento do técnico de gesso Marcelo Tomaz - Crédito: Arquivo pessoal Crédito: Arquivo pessoal

A Santa Casa de São Carlos manifesta profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Tomaz, técnico de gesso que dedicou mais de 20 anos de sua vida profissional à instituição.

Marcelo será lembrado pelo profissionalismo exemplar, pela atenção e carinho com que tratava os pacientes e pelo comprometimento com o trabalho.

A direção, colaboradores e corpo clínico da Santa Casa expressam suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto neste momento de dor.

Últimas Notícias