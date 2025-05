Sandro Piccolo, metalúrgico da Tecumseh, é sepultado em Mogi Mirim

O metalúrgico Sandro Piccolo: morte trágica aos 50 anos deixou amigos revoltados - Crédito: redes sociais

Foi sepultado no Cemitério Municipal da Saudade, em Mogi-Mirim, na manhã desta quarta-feira, 14 de maio, Sandro Piccolo, metalúrgico da Tecumseh, que foi vítima de uma acidente de trabalho. Ele tinha 50 anos e faleceu na segunda-feira, 12 de maio.

Sandro sofreu queimaduras depois de acidente na Tecumseh no dia 6 de abril. Ele estava internado em um hospital na cidade Ribeirão Preto. A empresa lamentou a morte.

Além de metalúrgico, Piccolo era também ciclista e músico. Natural de Mogi Mirim, ele participou de diversas bandas de rock autoral extremo.

Piccolo praticava ciclismo e frequentava as cachoeiras de São Carlos e região.

A cidade mística São Tomé das Letras, em Minas Gerais, era um dos lugares preferidos de Piccolo. Sempre que possível estava pedalando nas montanhas mineiras. Segundo amigos, o sonho do metalúrgico era viver nas montanhas de São Tomé. Apreciador do Heavy metal, rock pesado, Piccolo eram fundador da banda MetalMad.

Muitos amigos de revoltaram com o acidente de trabalho que tirou a sua vida. Um deles questionou as condições de trabalho de Sandro, que era um profissional experiente no ramo. A empresa Tecumseh não informou como o acidente aconteceu.

A empresa Tecumseh do Brasil lamentou a morte do colaborador. Porém, as circunstâncias e causas do acidente não foram informadas. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté também lamentou a morte.

