(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Obituário

SAMU está de luto após morte da mãe de condutor socorrista

01 Out 2025 - 12h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAMU está de luto após morte da mãe de condutor socorrista -

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Carlos amanheceu em luto nesta quarta-feira (1º) após a perda de Marlene Righett Caetano Beltrame, de 73 anos, mãe do condutor socorrista Marcos André Beltrame.

Na tarde de ontem (30), Marcos viveu um dos momentos mais dolorosos de sua trajetória profissional e pessoal. Durante o plantão, recebeu uma ligação do pai informando que sua mãe havia caído na chácara da família e não respondia a estímulos.

Com o coração apertado, ele correu para o local e, mesmo acostumado a lidar diariamente com emergências, desta vez era sua própria mãe quem necessitava de socorro. Rapidamente, acionou a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, que prestou atendimento e encaminhou a paciente à Santa Casa. Infelizmente, apesar de todos os esforços médicos, Marlene não resistiu.

A notícia abalou profundamente os colegas de trabalho. Em nota, o SAMU lamentou a perda e expressou apoio e solidariedade ao servidor e sua família neste momento de dor.

O velório acontece nesta quarta-feira (1º), às 10h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde familiares, amigos e companheiros de trabalho prestam as últimas homenagens. O sepultamento está marcado para as 14h30.

Aos familiares, colegas e amigos, ficam os sentimentos de toda a equipe do SAMU e da comunidade, que reconhece e valoriza o trabalho de Marcos André, um profissional que dedica sua vida a salvar outras, mesmo em meio à própria dor.

Leia Também

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário10h51 - 01 Out 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa convite de missa
Obituário10h29 - 01 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa convite de missa

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h28 - 01 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Pesquisador de São Carlos morre durante escavação em caverna no Ceará
Obituário10h09 - 01 Out 2025

Pesquisador de São Carlos morre durante escavação em caverna no Ceará

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h35 - 01 Out 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Últimas Notícias