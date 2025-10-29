(16) 99963-6036
quarta, 29 de outubro de 2025
Obituário

SAAE emite nota de pesar pelo falecimento do motorista Aparecido Donizetti Ernesto, 63 anos

29 Out 2025 - 09h42Por Da redação
NOTA DE PESAR
É com profundo pesar que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) comunica o falecimento do senhor Aparecido Donizetti Ernesto, 63 anos, motorista, que por 30 anos dedicou sua vida, com alegria, compromisso e companheirismo, à nossa autarquia.
Aparecido deixa lembranças de amizade, dedicação e carinho entre todos que tiveram o privilégio de conviver com ele ao longo de sua trajetória no SAAE. O velório será realizado das 12h30 às 16h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde ocorrerá o sepultamento.
Lamentamos profundamente essa perda irreparável e nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e saudade. Nossos mais sinceros sentimentos à família.

