Prefeitura de Ibaté lamenta morte do empresário Douglas Peccin, fundador da MP Agro

Crédito: arquivo pessoal

A Prefeitura Municipal de Ibaté manifestou profundo pesar pelo falecimento do empresário Douglas Peccin, fundador e CEO da MP Agro, ocorrido nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, após um acidente no estado de Goiás.

Em nota oficial, a administração municipal destacou a importância da trajetória de Douglas Peccin para o setor agrícola e para o desenvolvimento econômico, ressaltando seu perfil empreendedor e sua dedicação ao trabalho.

Segundo o comunicado, Douglas deixa um legado marcado pela visão empreendedora, compromisso com a inovação e contribuição significativa ao crescimento do agronegócio. Sua atuação foi pautada pela ética, liderança e espírito de colaboração, tornando-se referência para colaboradores, parceiros e para a comunidade.

Neste momento de luto, a Prefeitura de Ibaté também prestou solidariedade aos familiares e amigos do empresário, reconhecendo o impacto de sua perda para todos que conviveram com ele.

“A Prefeitura de Ibaté se solidariza com familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Douglas, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda”, destacou a nota oficial.

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