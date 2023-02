Prefeito José Luís Parella emite nota de pesar pelo falecimento do Coronel Jeferson Lopes Jorge

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, se solidariza com a família e amigos do coronel Jeferson Lopes Jorge, que faleceu na noite desta sexta-feira (10), com 49 anos de idade. O oficial prestou relevantes serviços às cidades da região, atuando no 38º Batalhão de Polícia Militar de São Carlos.

Na reserva da Polícia Militar desde novembro do ano passado, Jeferson lutava contra um câncer e, recentemente, foi submetido a mais um procedimento cirúrgico, onde encontrava-se internado no Hospital da Unimed, porém, acabou falecendo, deixando esposa e três filhos.

“Recentemente, o coronel Jeferson esteve nos visitando e, com muita esperança, falava sobre o processo do seu tratamento e que tinha muita fé que seria curado. Infelizmente, para nós que ficamos, não foi a vontade de DEUS. Lamento profundamente, esperando que DEUS possa trazer conforto e paz aos corações de todos os familiares, que estão sofrendo a dor dessa terrível e imensurável perda. É doloroso dizer adeus a quem amamos, mas aos desígnios de DEUS nos cabe apenas tentar aceitar”.