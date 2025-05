Pintor morto pelo cunhado será sepultado nesta sexta-feira em São Carlos

Compartilhar no facebook

Será sepultado nesta sexta-feira (2) em São Carlos o corpo de Lucas José Machado, pintor de 32 anos, que foi morto na tarde de ontem (1º) após uma discussão com o cunhado no bairro Santa Maria. A briga terminou em tragédia: Lucas foi atingido por uma facada e morreu ainda no local.

O autor do golpe, identificado como Cícero, cunhado da vítima, também se feriu gravemente após ser atingido por um golpe de capacete durante o confronto. Ele está internado em estado grave na Santa Casa de São Carlos.

A despedida de Lucas será realizada no Memorial Sinsef São Carlos, localizado na Avenida Salgado Filho, 289, Vila Marina. A cerimônia de homenagem terá início às 14h30 e será encerrada às 16h45. Em seguida, o cortejo seguirá até o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde o sepultamento está marcado para às 17h.

