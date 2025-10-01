(16) 99963-6036
quarta, 01 de outubro de 2025
Obituário

Pesquisador de São Carlos morre durante escavação em caverna no Ceará

01 Out 2025 - 10h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Janderson Assandre tinha 31 anos - Crédito: arquivo pessoal Janderson Assandre tinha 31 anos - Crédito: arquivo pessoal

Um trágico acidente tirou a vida do pesquisador são-carlense Janderson Assandre Assis, de 31 anos, nesta terça-feira (30), em Limoeiro do Norte (CE). Ele realizava escavações em uma gruta no Sítio Lajeirinho quando desmaiou no interior de uma fenda e foi encontrado sem vida pelo Corpo de Bombeiros.

A suspeita inicial é de que a morte tenha sido causada por inalação de gases tóxicos ou deslocamento de terra. Outro pesquisador que o acompanhava também passou mal e foi encaminhado ao Hospital São Raimundo.

Biólogo formado em São Carlos, Janderson era reconhecido no meio acadêmico e integrava o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo (Cume) da UFSCar, que lamentou sua perda em nota.

O corpo será transladado para São Carlos, onde ocorrerá o velório e sepultamento, em data e horário ainda a serem definidos pela família.

Com informações do Diário do Estado

Leia Também

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário10h51 - 01 Out 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa convite de missa
Obituário10h29 - 01 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa convite de missa

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h28 - 01 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h35 - 01 Out 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário06h08 - 01 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias