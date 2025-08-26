(16) 99963-6036
Opto Eletrônica lamenta falecimento do Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza

25 Ago 2025 - 14h06Por Jéssica C.R.
O professor foi homenageado ainda em vida, em 2000, quando a empresa inaugurou um busto em sua memória - Crédito: divulgaçãoO professor foi homenageado ainda em vida, em 2000, quando a empresa inaugurou um busto em sua memória - Crédito: divulgação

A Opto Eletrônica S.A. comunicou, com profundo pesar, o falecimento do Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza, um dos fundadores da antiga Opto Eletrônica São Carlos Ltda., atual Opto Eletrônica S.A.

Na década de 1980, o professor Milton foi responsável por criar, no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), um grupo de pesquisa dedicado à optrônica — área que abrange estudos e aplicações em laser, filmes finos, equipamentos optoeletrônicos e componentes ópticos. Esse trabalho pioneiro deu origem a diversas iniciativas acadêmicas e empresariais em São Carlos, entre elas a Opto Eletrônica, da qual participou ativamente até meados dos anos 1990.

Reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico da cidade, o professor foi homenageado ainda em vida, em 2000, quando a empresa inaugurou um busto em sua memória e atribuiu seu nome ao prédio principal da companhia, no bairro Santa Felícia.

“Que as belas lembranças da presença e ensinamentos do Prof. Milton venham a acalentar aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele”, destacou a nota oficial divulgada pela Opto Eletrônica.

