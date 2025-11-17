Nova Jerusalém informa notas de falecimento

Funerária Nova Jerusalém -

NOTA DE FALECIMENTO



FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/11/2025 em São Carlos – SP a SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA.

com 81 anos de idade. O seu velório será realizado dia 17/11/2025 a partir das 13:30hs e seu sepultamento dia 17/11/2025 às 17:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do

Carmo. FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA.



NOTA DE FALECIMENTO



FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/11/2025 em São Carlos - SP a SRA. IRACEMA LUCIA BERNARDES. O seu velório será realizado dia 17/11/2025 a partir das 12:30hs e seu sepultamento dia 17/11/2025 às 16:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do

Carmo. FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da SRA. IRACEMA LUCIA BERNARDES.

