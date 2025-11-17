(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Obituário

Nova Jerusalém informa notas de falecimento

17 Nov 2025 - 13h56Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

NOTA DE FALECIMENTO
 

     FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/11/2025 em São Carlos – SP a SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA.
 com 81 anos de idade. O seu velório será realizado dia 17/11/2025 a partir das 13:30hs e seu sepultamento dia 17/11/2025 às 17:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do
Carmo.         FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da SRA. MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA.
 

NOTA DE FALECIMENTO
 

     FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/11/2025 em São Carlos - SP a SRA. IRACEMA LUCIA BERNARDES. O seu velório será realizado dia 17/11/2025 a partir das 12:30hs e seu sepultamento dia 17/11/2025 às 16:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do
Carmo.         FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da SRA. IRACEMA LUCIA BERNARDES.

Últimas Notícias