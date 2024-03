Nova Jerusálem informa notas de falecimento

Funerária Nova Jerusalém -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 18/03/2024 em São Carlos - SP a DRA. MARGARIDA MARIA MUNIA TAVARES. Seu féretro será velado dia 18/03/2024 das 11:00 hs até 18:00 hs, na Casa do Médico, situada à R. São Sebastião, 2714 - Parque Santa Mônica em São Carlos - SP, e posteriormente será levada para ser cremada.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da DRA. MARGARIDA MARIA MUNIA TAVARES.

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 18/03/2024 em São Carlos – SP o SR. JORGE LUIS DE PAULA MATOS com 70 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 18/03/2024 a partir das 12:30h no Velório Jardim da Paz, e seu sepultamento será realizado dia 18/03/2024, saindo seu féretro do Velório às 16:30h para ser sepultado no cemitério Municipal N. S. do Carmo ás 17:00h.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. JORGE LUIS DE PAULA MATOS.

Leia Também