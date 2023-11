Nova Jerusálem informa notas de falecimento

Funerária Nova Jerusalém -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 09/11/2023 em Américo Brasiliense – SP o SR. JOSÉ ANTÔNIO COELHO com 71 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 10/11/2023 a partir da 07:00hs no Memorial Vida (R. José de Alencar, 539 – Vila Costa do Sol – São Carlos - SP), seu sepultamento será realizado dia 10/11/2023, saindo seu féretro do Memorial Vida às 11:00 hs para ser sepultado no cemitério Municipal N. S. do Carmo ás 11:15hs.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. JOSÉ ANTÔNIO COELHO.

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 09/11/2023 em São Carlos – SP O SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA com 65 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 10/11/2023 a partir das 12:00hs no Memorial São Carlos (Av. Salgado Filho, 289), seu sepultamento será realizado dia 10/11/2023, saindo seu féretro do Memorial São Carlos às 16:15hs para ser sepultado no cemitério Municipal N. S. do Carmo ás 16:30hs.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também