Nova Jerusalém informa nota de falecimento

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 13/10/2025 em São Carlos – SP a SRA. RAIMUNDA RAFAELA DE SOUZA com 71 anos de idade.
Ela deixa filhos, genros, nora, netos e uma bisneta. Fátima, Mazé e Reginaldo, Cleusa e Júnior, Neide e Luiz e Arthur e com Nathalie. Netos: Milena, Bruno, Victoria, Geovanna, Fernanda e Ruan. O seu velório será realizado dia 13/10/2025 a partir das 12:00hs no Memorial São Carlos (Av. Salgado Filho, 289), seu sepultamento será realizado dia 13/10/2025, saindo seu féretro do Memorial São Carlos (Av. Salgado Filho, 289) às 15:30hs para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz ás 16:00hs.
