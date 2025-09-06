Nova Jerusalém informa nota de falecimento

Funerária Nova Jerusalém -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 04/09/2025 em Campinas - SP o SR.ODAIR NUNES COSTA com 49 anos de idade, seu velório será realizado dia 07/09/2025 a partir das07:00hs no velório municipal Nossa Senhora do Carmo na cidade de São Carlos SP e seu sepultamento dia às 10:15hs do mesmo dia, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.



FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR.ODAIR NUNES COSTA

Leia Também