Nova Jerusalém informa nota de falecimento

06 Set 2025
NOTA DE FALECIMENTO

 FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 04/09/2025 em Campinas - SP o SR.ODAIR NUNES COSTA com 49 anos de idade, seu velório será realizado dia 07/09/2025 a partir das07:00hs no velório municipal Nossa Senhora do Carmo na cidade de São Carlos SP e seu sepultamento dia às 10:15hs do mesmo dia, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.   
 

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou  o falecimento do SR.ODAIR NUNES COSTA

