Nota de falecimento.

Funerária Nova Jerusalém informa que faleceu dia 24/03/2023 em São Carlos - SP o Sr. Nelson Porra, com 67 anos de idade. Seu féretro será velado dia 25/03/2023 às 07:15 hs na Paróquia Santa Isabel situado à rua Prof. Ulisses Vieira, 621. Às 10:45 seu féretro será levado para o cemitério Municipal N.S. do Carmo para ser sepultado as 11:15 hs.

