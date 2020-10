22 Out 2020 - 18h17

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉMinforma que faleceu dia 22/10/2020 em São Carlos-SP a SRA. MARIA DA GRAÇA BERRO IENCO com 72 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 23/10/2020 a partir das 08:15hs e seu sepultamento dia 23/10/2020 ás 10:15hs, saindoseu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informouo falecimento daSRA. MARIA DA GRAÇA BERRO IENCO.

