NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia25/05/2020 em São Carlos-SP o SR. JOSÉ NIVALDO SILVA DE OLIVEIRA com 53 anos de idade.

O seu sepultamento será realizado, dia25/05/2020 às 16:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.