NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 14/01/2020 às 11:44 hs em São Carlos – SP a Sra. GISELE MARCONDES ESQUELINO BORLENGHI com 42 anos de idade. Seu corpo está sendo velado no Velório Morumbi em São Paulo – SP na sala 2, até as 09:30hs do dia 16/01/2020, e após será sepultado no Cemitério Morumbi em São Paulo – SP.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento da Sra. GISELE

