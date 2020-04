O Senhor: Sergio Luis Crepaldi

Faleceu dia 09/04/20 às 18:40 horas em São Carlos com 59 anos de idade.Deixa a mãe Luzia Amelia Nunes Crepaldi e as irmãs:Rosangela Maria, Rosemeire de Cassia, Rita de Cassia, Familiares e Amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 10/04/20 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/12/60.

