Nova FunerÃ¡ria informa o falecimento da senhora Nadir Evangelista Rezende da Silva

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A Senhora: Nadir Evangelista Rezende da Silva

Faleceu dia 01/03/25 às 17:30 horas em São Carlos com 66 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Jose Alexandre da Silva e deixa os filhos: Gerson Alexandre Rezende c/c Micheli, Roberto Alexandre Rezende c/c Maiara Daguano, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/03/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/10/1958.

Leia Também