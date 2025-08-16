Nova Funerária informa notas de falecimentos e convites de missa

Nova Funerária -

A Senhora: Iracy Lopes da Cunha

Faleceu dia 15/08/25 às 17:00 horas em Dourado com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Valentin da Cunha e deixa os filhos: Meire Aparecida Lopes da Cunha, Argel de Jesus Lopes da Cunha, Valentin Lopes da Cunha, Luis Alberto Lopes da Cunha, Regiane Alice da Cunha Pacifico, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/08/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 10/04/1935.

A Senhora: Cleusa Aparecida Sgnorelli Stivaletti

Faleceu dia 14/08/25 às 13:11 horas em Luiz Antonio com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Wilson Pezzotti Stivaletti e os filhos: Antonio Celso c/c Meire, Rosimeire c/c Antonio, Wilson Rogério, Regiane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/08/25 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Luiz Antonio para o Cemitério Municipal de Luiz Antonio.

Data de nascimento: 11/06/1949.

A Senhora: Izabel Cristina de Oliveira

Faleceu dia 14/08/25 às 12:00 horas em Jaú com 42 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Denis Marcos Lopes Machado e os filhos: Denis Marcos Lopes Machado Junior, Guilherme Lopes Machado, Lorenzo Marcos Lopes Machado, Thiago Marcos de Oliveira Machado, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 15/08/25 às 12:00 horas, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 08/07/1983.

A Senhora: Maria Helena da Silva de Oliveira

Faleceu dia 14/08/25 às 09:30 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Deomir Antonio de Oliveira e deixa o filho: Gustavo da Silva de Oliveira c/c Roziele, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/08/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/07/1947.

O Senhor: Manoel Fernandes

Faleceu dia 13/08/25 às 19:18 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Giusti Fernandes e os filhos: Dorival Fernandes, Adelaide Aparecida Fernandes Polaci, Marlene de Fátima Fernandes Nunes, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/08/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/04/1940.

O Senhor: José Ivaldo Corrêa de Lima

Faleceu dia 13/08/25 às 17:15 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Era solteiro, filho de Geny Quitéria da Conceição e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/08/25 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/06/1960.

O Senhor: Adilson Costa

Faleceu dia 13/08/25 às 16:45 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria José Capellatto Costa e os filhos: Paulo c/c Lucilla, Roberta c/c Richard, Lucila, Ana Carolina, Flávia Regina, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/08/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/03/1943.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Julia Fallaci Cypriano

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 17/08/2025 (Domingo) às 09:00 horas no Santuário de Adoração São Pio X.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Sebastiana Maria Semoline Motta

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 16/08/2025 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também