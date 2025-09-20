Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Áureo João Speranza

Faleceu dia 20/09/25 às 10:30 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Alice Procópio Speranza e os filhos: Maria Julia Speranza c/c Álvaro, Áureo Alexandre Speranza c/c Vânia, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 21/09/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/03/1937.

A Senhora: Anésia Sérgio Sávio

Faleceu dia 20/09/25 às 06:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Carmelino Sávio e deixa os filhos: Maria Aparecida, Cleusa, Leda, José, Berenice, João, Anésia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/09/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/11/1932.

O Senhor: Arnaldo José de Oliveira

Faleceu dia 19/09/25 às 11:20 horas em Matão com 78 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iracema Silvestre de Oliveira e as filhas: Iraides, Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/09/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/09/1946.

A Senhora: Josephina Grecco Sentanin

Faleceu dia 19/09/25 às 07:35 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Reinaldo Sentanin e deixa os filhos: José Roberto Sentanin c/c Cristiani, Célia Regina Sentanin, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/09/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 30/08/1937.

A Senhora: Delvanira Cecilia Leonardo (Professora)

Faleceu dia 19/09/25 às 03:30 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa os filhos: Akitundê Leonardo Claudino, Kizzi Dandara Leonardo Claudino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/09/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/10/1957.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Norberto Aparecido Dias

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja de São Domingos Sávio.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Maria José Landim Sarracini

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 19:00 horas na Igreja São Sebastião.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Jovem: Filipe Arioli

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 20/09/2025 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja do Educandário.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

CONVITE PARA MISSA DE 30º DIA.

A família da Senhora: Neide Spasiane Rossi

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de Trigésimo dia será celebrada dia 21/09/2025 (Domingo) às 08:30 horas na Igreja São Judas Tadeu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

