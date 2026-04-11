A Senhora: Valdecy Aparecida dos Santos
Faleceu dia 11/04/26 às 02:24 horas em São Carlos com 59 anos de idade.
Era solteira, filha de Alcino Martins dos Santos e Maria Ferreira dos Santos e deixa a filha: Karen Coque, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 11/04/26 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 26/01/1967.
O Senhor: Azuir Edno Martina
Faleceu dia 10/04/26 às 15:55 horas em Dourado com 82 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maria Helena Munhoz Martina e os filhos: Ana Cristina Martina Duarte c/c Lauriberto, Paulo Sergio Martina, Lucio Martina, a neta, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/04/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado
Data de nascimento: 19/04/1943.
O Senhor: Cláudio Alexandre Parma
Faleceu dia 10/04/26 às 07:30 horas em Américo Brasiliense com 50 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Adriana Aparecida Vieira e os filhos: Matheus e Gabriela, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Motuca.
O sepultamento deu-se no dia 10/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Motuca.
Data de nascimento: 21/08/1975.
O Senhor: Luiz Lauriano Porto
Faleceu dia 09/04/26 às 11:30 horas em Matão com 79 anos de idade.
Era solteiro e deixa filhos: João e Luiz, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 09/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 20/01/1946.
