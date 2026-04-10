Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

10 Abr 2026 - 10h17
O Senhor: Cláudio Alexandre Parma

Faleceu dia 10/04/26 às 07:30 horas em Américo Brasiliense com 50 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Adriana Aparecida Vieira e os filhos: Matheus e Gabriela, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Motuca.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/04/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Motuca.

Data de nascimento: 21/08/1975.

 

O Senhor: Luiz Lauriano Porto

Faleceu dia 09/04/26 às 11:30 horas em Matão com 79 anos de idade.

Era solteiro e deixa filhos: João e Luiz, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/04/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/01/1946.

 

A Senhora: Sônia Maria Modesta dos Santos

Faleceu dia 08/04/26 às 20:15 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Renato Viana dos Santos, sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/04/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/05/1962.

Leia Também

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário10h44 - 10 Abr 2026

Funerária Fernandes informa convite de missa

Funerária Fernandes informa o falecimento de Celina de Oliveira
Obituário09h36 - 10 Abr 2026

Funerária Fernandes informa o falecimento de Celina de Oliveira

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h18 - 10 Abr 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h08 - 09 Abr 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h17 - 08 Abr 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

