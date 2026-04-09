Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

09 Abr 2026 - 09h08
A Senhora: Sônia Maria Modesta dos Santos

Faleceu dia 08/04/26 às 20:15 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Renato Viana dos Santos, sobrinhos e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/04/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/05/1962.

 

O Senhor: José Manfrin

Faleceu dia 08/04/26 às 12:00 horas em Araraquara com 92 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Teresa Stefanelli Manfrin e as filhas: Maria Inês, Zilda, Bernadete, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 09/04/26 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Pontal.

Data de nascimento: 20/11/1933.

 

A Senhora: Maria de Jesus Camaceti

Faleceu dia 07/04/26 às 20:40 horas em Nova Europa com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Nelson Camaceti e deixa os filhos: Antonio Roberto Camaceti c/c Magda Vieira Camaceti, José Luiz Camaceti viúvo de Marta Dolores Dosvaldo Camaceti, Neldair Camaceti, Edson Aparecido Camaceti, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/04/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Nova Europa.

Data de nascimento:22/12/1942.

 

