A Senhora: Sônia Maria Modesta dos Santos
Faleceu dia 08/04/26 às 20:15 horas em São Carlos com 63 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Renato Viana dos Santos, sobrinhos e amigos.
O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 08/05/1962.
O Senhor: José Manfrin
Faleceu dia 08/04/26 às 12:00 horas em Araraquara com 92 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Teresa Stefanelli Manfrin e as filhas: Maria Inês, Zilda, Bernadete, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Matão.
O sepultamento dar-se-á no dia 09/04/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Pontal.
Data de nascimento: 20/11/1933.
A Senhora: Maria de Jesus Camaceti
Faleceu dia 07/04/26 às 20:40 horas em Nova Europa com 83 anos de idade.
Era viúva do Sr. Nelson Camaceti e deixa os filhos: Antonio Roberto Camaceti c/c Magda Vieira Camaceti, José Luiz Camaceti viúvo de Marta Dolores Dosvaldo Camaceti, Neldair Camaceti, Edson Aparecido Camaceti, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 08/04/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Nova Europa.
Data de nascimento:22/12/1942.