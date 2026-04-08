Nova Funerária -

A Senhora: Maria de Jesus Camaceti

Faleceu dia 07/04/26 às 20:40 horas em Nova Europa com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Nelson Camaceti e deixa os filhos: Antonio Roberto Camaceti c/c Magda Vieira Camaceti, José Luiz Camaceti viúvo de Marta Dolores Dosvaldo Camaceti, Neldair Camaceti, Edson Aparecido Camaceti, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 08/04/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Nova Europa.

Data de nascimento:22/12/1942.

O Senhor: Antonio Pereira da Silva

Faleceu dia 05/04/26 às 13:54 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes Santos e deixa os filhos: Edevaldo Pereira da Silva, Edson Pereira da Silva, Estela Pereira da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/02/1949.

A Senhora: Odila Fernandes Selvágio

Faleceu dia 05/04/26 às 12:00 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Selvágio e deixa os filhos: Marilza Selvágio, Margarete Aparecida Selvágio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/04/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 27/02/1936.

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