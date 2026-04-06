Nova Funerária -

Senhor: Antonio Pereira da Silva

Faleceu dia 05/04/26 às 13:54 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes Santos e deixa os filhos: Edevaldo Pereira da Silva, Edson Pereira da Silva, Estela Pereira da Silva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 06/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/02/1949.

A Senhora: Odila Fernandes Selvágio

Faleceu dia 05/04/26 às 12:00 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Selvágio e deixa os filhos: Marilza Selvágio, Margarete Aparecida Selvágio, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 06/04/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 27/02/1936.

RES. R: Ananias Evangelista de Toledo, 110 Vl. Prado

O Senhor: Bento Ferreira da Silva

Faleceu dia 04/04/26 às 23:45 horas em Dourado com 78 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Margarida Barretos da Silva e deixa os filhos: Jose Aparecido Ferreira c/c Rosimeire, Claudemir Barretos da Silva c/c Neide, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/04/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/06/1947.

O Senhor: Ronei Donizeti da Silva

Faleceu dia 04/04/26 às 00:23 horas em S.C.das Palmeiras

com 38 anos de idade.

Deixa os pais: Feliciano da Silva e Lourdes Máxino Dias, os irmãos: Ricardo e Juciara, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 23/12/1981.

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