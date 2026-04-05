Nova Funerária -

O Senhor: Bento Ferreira da Silva

Faleceu dia 04/04/26 às 23:45 horas em Dourado com 78 anos de idade.Era viúvo da Sra. Margarida Barretos da Silva e deixa os filhos: Jose Aparecido Ferreira c/c Rosimeire, Claudemir Barretos da Silva c/c Neide, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 05/04/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/06/1947.

O Senhor: Ronei Donizeti da Silva

Faleceu dia 04/04/26 às 00:23 horas em S.C.das Palmeiras

com 38 anos de idade.

Deixa os pais: Feliciano da Silva e Lourdes Máxino Dias, os irmãos: Ricardo e Juciara, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/04/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 23/12/1981.

O Senhor: José Vieira

Faleceu dia 03/04/26 às 04:00 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa os filhos: Rosangela da Silva Vieira c/c Elias, Wellington Roberto de Oliveira c/c Adriana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/05/1951.

A Senhora: Waldeci Lina de Oliveira

Faleceu dia 02/04/26 às 05:40 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Ferreira dos Santos e deixa os filhos: Maria das Graças, Maria Deonice, Rita, Maria do Carmo, Geni, João, Manuel e José.

O velório será realizado a partir das 08:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 03/04/26 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Municipal Jardim da Paz.

Data de nascimento: 30/08/1934.

O Senhor: Cláudio Calera

Faleceu dia 02/04/26 às 05:00 horas em Matão com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Adélia Ricci Calera e os filhos: Cláudio, Carlos, José, Sérgio, Familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/04/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Capela São José do Bosque para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/10/1938.

A Jovem: Ana Cristina dos Santos Silva

Faleceu dia 01/04/26 às 19:00 horas em Matão com 22 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 23/07/2003.

O Senhor: Osvaldo Ribeiro Sobrinho

Faleceu dia 01/04/26 às 17:00 horas em Matão com 73 anos de idade.

Deixa a filha: Cassiane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/04/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/04/1952.

A Senhora: Euzete Lima Teixeira

Faleceu dia 01/04/26 às 15:00 horas em Curupá com 55 anos de idade.

Era solteira e deixa a filha: Débora, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/04/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Curupá.

Data de nascimento: 21/04/1970.

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