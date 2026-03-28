Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria -

O Senhor: Luiz Ranu

Faleceu dia 28/03/26 às 03:11 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

Data de nascimento: 02/11/1946.

O Senhor: Geraldo Pedro Luciano

Faleceu dia 27/03/26 às 16:45 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Aparecida Luiz Luciano e deixa os filhos:

Neusa Aparecida Luciano Cayvela, Rosemary Luciano, Edgar Donizeti Luciano, Edvaldo Jose Luciano, Jose Maria Luciano, netos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/03/26 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Jardim da Paz.

Data de nascimento: 06/02/1938.

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