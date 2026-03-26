Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria -

O Senhor: Cássio Antonio Landgraf

Faleceu dia 26/03/26 às 05:05 horas em São Carlos com 52 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Erika Cristina M. Landgraf e o filho: João Antonio Landgraf, solteiro; familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/1973.

O Senhor: Osvaldo Scomparin

Faleceu dia 25/03/26 às 22:30 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cleide Juliane Scomparin e os filhos: Leonildo e Marlene, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Cândido Rodrigues - SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Cândido Rodrigues - SP.

Data de nascimento: 18/10/1937.

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