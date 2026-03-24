Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria -

O Senhor: Jose Neto Fernandes

Faleceu dia 23/03/26 às 21:09 horas em São Carlos com 65 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Lucia Ilidia Virgilio Fernandes e as filhas: Mariana c/c Fernando, Cristiane c/c Guilherme, Paula c/c Marcio,Camila, netos, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 24/03/26 à partir das 11:45 horas e o sepultamento dar-se-á às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/09/1960.

A Senhora: Maria Flores Ditomaso

Faleceu dia 23/03/26 às 15:05 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Augustinho Ditomaso e deixa os filhos: Edna Aparecida Ditomaso França c/c Ademir, Eunice dos Reis c/c Celso, Valmir João Ditomaso c/c Simone, Vlademir Donizete Ditomaso c/c Eliana, netos, bisnetos, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 24/03/26 à partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/10/1933.

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