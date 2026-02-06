Nova Funerária -

A Senhora: Maria Luiza

Faleceu dia 04/02/26 às 15:00 horas em Santa Ernestina com 92 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Neide, Rosário, Lourdes, Maria Gorete, Renata, Climério, Izac, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/02/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/01/1934.

A Senhora: Maria Cristina Bovolin Rigueiro

Faleceu dia 04/02/26 às 23:00 horas em Matão com 64 anos de idade.

Era viúva do Sr. Dionísio Rigueiro e deixa os filhos: Bruno, Heloise, Helena, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/03/1961.

A Senhora: Jovita Elias de Souza Suave

Faleceu dia 04/02/26 às 16:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Suave e deixa os filhos: Rubens c/c Sirlei, Rosa Helena c/c Maurício, Reginaldo c/c Rosa, Ricardo c/c Magda, Regina, Caroline, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/02/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 23/09/1944.

