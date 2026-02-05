A Senhora: Jovita Elias de Souza Suave
Faleceu dia 04/02/26 às 16:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 81 anos de idade.
Era viúva do Sr. José Suave e deixa os filhos: Rubens c/c Sirlei, Rosa Helena c/c Maurício, Reginaldo c/c Rosa, Ricardo c/c Magda, Regina, Caroline, solteiras, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 05/02/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 23/09/1944.
A Senhora: Irzirdinha Aparecida Bonani Nishihara
Faleceu dia 03/02/26 às 21:57 horas em Araraquara com 69 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Valdemar Nishihara e a filha: Gabriela Bonani Nishihara c/c Luciano, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Carlos.
O sepultamento deu-se no dia 04/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 29/08/1957.
O Senhor: José Silvério da Silva Filho
Faleceu dia 03/02/26 às 16:39 horas em São Carlos com 72 anos de idade.
Deixa os filhos: Fábio Silvério da Silva c/c Viviane, Laudelino Silvério da Silva c/c Lucilene, Lucinéia da Silva Silvério c/c Flávio, Luciana Silvério da Silva Pissolato c/c Márcio Rodrigo, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 04/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 25/08/1953.