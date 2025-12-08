Nova Funerária -

A Senhora: Conceição Aparecida de Oliveira

Faleceu dia 07/12/25 às 13:00 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. João de Oliveira e os filhos: João Carlos de Oliveira c/c Raquel, Maria Cristina de Oliveira, viúva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/12/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/12/1938.

A Senhora: Maria de Lourdes Pogliano

Faleceu dia 07/12/25 às 02:40 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Aloísio Pogliano e os filhos: Aloísio Pogliano Junior, Elaine Pogliano, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/12/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/1952.

A Senhora: Palmyra Alves de Almeida Tavares

Faleceu dia 05/12/25 às 14:58 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Arthur da Silva Tavares e deixa os filhos: Adão Carlos, Edson Roberto, Elenice, Ivanildo, Antonio Marcos, Roselene, Maria Luciana, netos, bisnetos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 06/12/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 25/02/1938.

O jovem: Rodrigo Serafim dos Santos

Faleceu dia 04/12/25 às 08:30 horas em Matão com 29 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais, irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 05/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 13/12/1995.

